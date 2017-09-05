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UNICEF: BM, Arakan'ın kuzeyinden güvenlik gerekçesiyle tüm personeli geri çekti

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF): 'BM, Arakan'ın kuzeyinden güvenlik gerekçesiyle tüm personelini geri çektiği ve bölgedeki faaliyetlerini durdurduğu için Arakan'da yardıma ihtiyacı olan çocuklara erişimimiz yok'

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