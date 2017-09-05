UNICEF: BM, Arakan'ın kuzeyinden güvenlik gerekçesiyle tüm personeli geri çekti BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF): 'BM, Arakan'ın kuzeyinden güvenlik gerekçesiyle tüm personelini geri çektiği ve bölgedeki faaliyetlerini durdurduğu için Arakan'da yardıma ihtiyacı olan çocuklara erişimimiz yok'