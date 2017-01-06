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UNICEF Suriyeli çocuklar için 'endişeli'

UNICEF Sözcüsü Boulierac, ' (Suriye'de) Çocuklar arasında sudan bulaşan hastalık riskine dair büyük endişelerimiz var.' dedi.

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac, Suriye'de çocuklar arasında sudan bulaşan hastalık riskine dair endişelerinin bulunduğunu söyledi.

BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ndeki çatışmalar nedeniyle iki ana su kaynağının zarar gördüğünü belirtti.

Boulierac, bölgede yaşayan sivillerin özel tedarikçilerden yüksek fiyata ve kalitesi belli olmayan su satın alma gibi yollara başvurduğunu aktararak, "Çocuklar arasında sudan bulaşan hastalık riskine dair büyük endişelerimiz var. Birçok bölgede, aileler özel şirketlerden aldıkları sadece 1000 litre suya 12 dolar ödüyor." dedi.

Bölgedeki çocukların ailelerine su getirmekle yükümlü olduklarına dikkati çeken Boulierac, şu değerlendirmede bulundu:

"Şam'da dün birkaç okulu ziyaret eden UNICEF'ten bir ekibin görüştüğü çocukların büyük bir kısmı en yakın camiye veya su dağıtım noktasına su getirmek için en az yarım saat yürümek zorunda kaldıklarını aktardı. Çocukların dondurucu soğuğun ortasında suyu almak için sırada beklemeleri de iki saati buluyor."

Boulierac, UNICEF'in Suriye'de sağlıklı ve hijyenik su ihtiyacına yönelik Şam ile civarında 120 su kuyusunu onardığını aktararak, kent ve çevresinin su ihtiyacının üçte birini karşılayabildiklerini dile getirdi.

Suriye'de çatışan taraflara da çağrıda bulunan Sözcü Boulierac, uluslararası hukuk uyarınca su tesisatları da dahil olmak üzere bütün sivil alt yapının korunmasını istedi.

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