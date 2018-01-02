UNICEF: Yeni yılda dünya genelinde 386 bin bebek doğdu

UNICEF yayınladığı raporda 1 Ocak 2018'te 386 bin bebeğin dünyaya geldiğini açıkladı. Bebeklerin yüzde 90'ının az gelişmiş ülkelerde doğduğu belirtildi. Küresel olarak doğumların yarısından fazlasının dokuz ülkede gerçekleştiği bildirildi. Hindistan’da 69 bin 10, Çin’de 20 bin 210, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde9 bin 400, Etiyopya’da 9 bin 20 ve Bangladeş'te 8 bin 370 bebek dünyaya geldi.

UNICEF önümüzdeki ay, her anne ve yeni doğana uygun fiyatlı, kaliteli sağlık hizmeti talep etmek ve sunmak için küresel bir kampanya olan "Her Çocuk Yaşıyor”u başlatacak.

Kampanya kapsamında, sağlık tesislerinde sürekli temiz su ve elektrik enerjisi, doğum esnasında kalifiye bir sağlık görevlisinin bulunması, göbek banyosunun dezenfekte edilmesi ve doğum sonrası ilk saat içinde emzirme yer alıyor.