UNICEF'e göre, Suriyeli öğretmenlerin işten ayrılması kamptaki eğitimi etkilemeyecek

UNICEF'in Amman'daki basın merkezi yetkilileri, kampta görev yapan Suriyeli asistan öğretmenlerin işten ayrılmasının, kamptaki eğitim sürecini etkilemeyeceğini belirtti.

Zateri Mülteci Kampı'nda 20 bin 179 öğrenciye eğitim hizmeti veren 32 okulun bulunduğunu aktaran yetkililer, 5-6 yaş aralığındaki 948 çocuğun, 34 sınıfta anaokulu eğitimi aldığını kaydetti.

UNICEF, geçen ay yaptığı açıklamada, Zateri Mülteci Kampı'ndaki Suriyeli asistan öğretmenlere, fondaki finansman açığı nedeniyle gelecek dönemde ücretleri için gereken ödeneğin sağlanamayacağını bildirmişti.

Ürdün'deki en büyük mülteci kampı olarak bilinen Zateri'de 80 bin Suriyeli mülteci bulunuyor.

Suriye ile 375 kilometrelik sınırı olan Ürdün'de 1 milyon 300 bin Suriyeli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.