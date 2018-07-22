Ürdün, Suriye'deki Beyaz Baretliler'den 800 kişiye ülke üzerinden geçiş izni verdi

Ürdün yönetiminin, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın iskân etme taahhüdünde bulunduğu Suriye'deki Sivil Savunma Ekibinden (Beyaz Baretliler) yaklaşık 800 kişiye, ülke üzerinden geçiş izni verdiği bildirildi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de Beyaz Baretliler olarak tanınan Sivil Savunma Ekibi'nden yaklaşık 800 kişinin, "can güvenliğinin olmadığına" dikkat çekilerek, İngiltere, Almanya ve Kanada'da iskân edilmesi taahhüt edilen Suriyelilerin, "yalnızca insani nedenlerden" dolayı Ürdün üzerinden geçiş taleplerinin onaylandığı kaydedildi.



Açıklamada, Suriye'de muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde sivil savunma faaliyetlerinde bulunan bu kişilerin, rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle bulundukları bölgelerden kaçmak zorunda kaldıklarına işaret edildi.



Suriyelilerin geçiş düzenlemelerinin, Birleşmiş Milletler (BM) yönetiminde yapılacağı ve en fazla 3 ay Ürdün'de kaldıktan sonra İngiltere, Almanya ve Kanada'ya gönderilecekleri belirtilen açıklamada, söz konusu 800 Suriyelinin, şu an bulundukları bölge ve Suriye'den Ürdün'e geçişleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.