Ürdün Genelkurmay Başkanı, ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı Direktörü ile görüştü

Ürdün ordusunun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, ikilinin görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler ile 2 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında iş birliği konuları ele alındı.
Ashley'in Ürdün'e ne zaman geldiği ve ne kadar kalacağıyla ilgili bilgi verilmedi.
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