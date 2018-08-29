Ürdün İhvanı ABD'ye İsrail'e hizmet etmesi sebebiyle tepki gösterdi

Ürdün İhvanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Donald Trump yönetiminin, UNRWA'nın, mültecilere kendi topraklarına dönünceye kadar sunduğu yardım çabalarını sekteye uğratmaya çalıştığı, bu şekilde Filistin davasını tasfiye etmede İsrail'e hizmet ettiği vurgulandı.

Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin UNRWA konusundaki hedeflerinin, Yüzyılın Anlaşması planındaki hedeflerinden farklı olmadığı kaydedilen açıklamada, "Hatta bunlar Yüzyılın Anlaşması planının hayata geçirilmesidir. Filistin halkının hakları gözardı edilerek siyonistlerin Filistin'e saldırıları nedeniyle uzun yıllardır çektiği sıkıntılara bakılmadan bu planın zorla dayatılması ve uygulanmaya çalışılmasıdır. UNRWA'nın hizmetlerinin kısıtlanması ya da durması, BM'nin Filistin halkına ve ülkelerine dönünceye dek mültecilere yönelik sorumluluğunu yerine getirememesi demektir." " ifadesi kullanıldı.

Filistin halkına ve haklarına yönelik her türlü haksız uygulama ve saldırıya karşı olunduğu belirtilen açıklamada, UNRWA'ya yardım ve Filistin halkının ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm İslam ülkelerine harekete geçme çağrısında bulunuldu.

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.