Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ürdün, İsrail'i kınadı

Ürdün, İsrail askerlerinin Toprak Günü yürüyüşündeki sert müdahale sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ürdün, Filistin'in Gazze kentinde "Toprak Günü" yürüyüşünde çıkan çatışmadan dolayı İsrail'i kınadı. Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Momani, işgalci iktidardaki İsrail'i, tüm uluslararası yasa ve normları ihlal ederek, silahsız Filistinli sivillere karşı ölümcül güç kullanmaktan dolayı suçladı. El-Momani, İsrail'i, sorumluluklarını yerine getirme ve uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki insani krizi ele alma yönünde İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa´nın arabuluculuk teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan yanıt gecikmedi

Fransa´nın arabuluculuk teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan yanıt gecikmedi

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

İşte Türkiye’nin yerli ve milli silahları

Bunlar ancak Avustralya'da olur

Bunlar ancak Avustralya'da olur

Üniversite öğrencileri roket yaptı

Üniversite öğrencileri roket yaptı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA