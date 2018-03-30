Ürdün, İsrail'i kınadı

Ürdün, Filistin'in Gazze kentinde "Toprak Günü" yürüyüşünde çıkan çatışmadan dolayı İsrail'i kınadı. Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Momani, işgalci iktidardaki İsrail'i, tüm uluslararası yasa ve normları ihlal ederek, silahsız Filistinli sivillere karşı ölümcül güç kullanmaktan dolayı suçladı. El-Momani, İsrail'i, sorumluluklarını yerine getirme ve uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki insani krizi ele alma yönünde İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.