Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Papa Francis ile bir araya geldi

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Papa Francis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını görüşmek üzere Vatikan'da bir araya geldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Papa Francis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını görüşmek üzere Vatikan'da bir araya geldi. Görüşmede bölgesel barış ve istikrarın anahtarı olan Filistinlilerin, Müslümanların ve Hıristiyanların Kudüs'teki haklarını korumak için yoğunlaşan çabaların önemini vurgulandı.

Kral Abdullah, Kudüs'teki yasal ve tarihsel statükonun korunması için çağrıda bulundu. Abdullah, ABD'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini vurgulayarak, kararın kapsamlı şekilde çözülmesi gerektiğini kaydetti. Ürdün'ün, Kudüs'teki İslam ve Hıristiyan kutsal alanların koruyucusu olarak tarihi ve dini rolü üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

Papa, Kudüs kararıyla ilgili BM kararlarına uygun olarak hareket edilmesini, daha fazla şiddet ve gerginliğin yaşanmaması için Kudüs'ün statükosuna saygı duyulması yönünde çağrıda bulundu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 19.12.2017

Derin Analiz - 19.12.2017

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

Köpek mi ayı mı?

Köpek mi ayı mı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA