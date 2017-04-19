Ürdün Kralı Abdullah tatbikata katıldı
Ürdün KralI Abdullah'ın da katılım gösterdiği askeri tatbikat Krallığın resmi ınstagram hesabından yayımlandı.
Ürdün KralI Abdullah'ın da katılım gösterdiği askeri tatbikat Krallığın resmi ınstagram hesabından yayımlandı.
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