Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ürdün Kralı Abdullah tatbikata katıldı

Ürdün KralI Abdullah'ın da katılım gösterdiği askeri tatbikat Krallığın resmi ınstagram hesabından yayımlandı.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ürdün KralI Abdullah'ın da katılım gösterdiği askeri tatbikat Krallığın resmi ınstagram hesabından yayımlandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İçinde hakim ve polislerin bulunduğu helikopter Tunceli'de düştü

İçinde hakim ve polislerin bulunduğu helikopter Tunceli'de düştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA