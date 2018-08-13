Ürdün Kralı: ‘Haricilerle’ acımasızca savaşacağız

Toplantı sırasında açıklamalarda bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün’ün güvenliğine ve vatandaşlarının selametine zarar vermek isteyenlere izin vermeyeceklerini vurgulayarak, “Haricilerle acımasızca savaşacağız ve tüm gücümüzle onları yeneceğiz” şeklinde konuştu.

Yaşanan olaylar sebebiyle Ürdün halkına baş sağlığı dileyen Ürdün Kralı, “Başta şehit aileleri olmak üzere tüm halkımızın başı sağ olsun. Yüce Allah’tan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı sırasında, Ürdün’ün Ürdünlülerin kenetlenmesi, silahlı kuvvetler ve güvenlik birimlerinin tedbirli olmasıyla terörizm ve teröristlere karşı mücadele edeceğini vurgulayan Kral Abdullah, “Bu alçak terör saldırısı ve Ürdün’ün güvenliğine yönelik her türlü eylemler, sadece terörizmi ve onun suç çetelerini ortadan kaldırmaya yönelik birliğimizi, gücümüzü ve kararlılığımızı artırıyor. Ürdünlüler bu tür olaylarla yüzleştikleri zaman daha da güçleniyorlar. Ülkemizi ve bölgemizi temizlemenin yanı sıra dinimizi bu ‘Hariciler’den korumaya olan heyecanları daha da çoğalıyor” dedi.

Ürdün Kralı açıklamalarına şöyle devam etti;

“Bu alçak eylemler, ülkemizi hepimizin kötülüğünü isteyen karanlık ruhlu insanların hedefinde olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini hatırlattı. Amacımız terörizmi yenilgiye uğratmak ve ortadan kaldırmaktır. Teröre kurban vermemize rağmen bu hedeften asla sapmayacağız. Hepimiz karanlık düşüncelere karşı durmak zorundayız. Terörizm belasıyla mücadele etmekte tereddüt edemeyiz. Çünkü bu hem günümüzü hem de geleceğimizi etkiler. Bu karanlık, yabancı düşüncenin dinimiz ile hiçbir ilgisi olmadığının bilincinde olan güçlü ulusal cephemiz ve halkımız, gerçek İslam ile İslam’ı temsil etmeyen bu Haricileri bir birinden ayıracak ferasete sahiptir. Ürdünlülerin cesareti ve anavatanlarının güvenliğine olan düşkünlükleri, gurur ve övünç kaynağıdır.”

(Şarku'l Avsat)