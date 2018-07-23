Ürdün, Suriye'deki Beyaz Baretliler'den 422 kişiye 3 batı ülkesine yerleşmeleri için geçiş izni verdi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Muhammed el-Kayid, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de "Beyaz Baretliler" olarak bilinen sivil savunma ekiplerinden 422 kişinin, iskan etme sözü veren İngiltere, Almanya ve Kanada'ya yerleşmeleri için ülkeden geçiş izni verildiğini belirtti.



Daha önce yine Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ülkeye giriş yapan ve geçiş izni verilen Beyaz Bereli sivil savunma ekiplerinin sayısının 800 olduğu açıklanmıştı. Açıklamada bakanlığın daha önceden vermiş olduğu rakamın doğru olmadığı belirtildi.



Rakamlardaki kargaşaya açıklık getiren Kayid, başlangıçta ilgili ülkelerle yapılan görüşmelerde alınacak kişi sayısının 800 olduğu ancak son olarak 422 kişi üzerinde karar kılındığını dile getirdi.



Gönüllülerin intikali 3 ay içinde gerçekleşecek



Almanya, İngiltere ve Kanada tarafından iskan edilecek olan 422 kişilik sivil savunma gönüllülerinin adı geçen ülkelere intikalinin üç ay içinde gerçekleşeceği kaydedildi.



Beyaz Baretlilerin kaldığı yere ilişkin bilgi vermeyen Kayid, Ürdün'de giriş çıkışlara izin verilmeyen kapalı bir alanda tutulduklarına işaret etmekle yetindi.



Kayid, Beyaz Baretlilerin sadece insani nedenlerden dolayı Ürdün üzerinden geçiş taleplerine olumlu cevap verildiğini aktardı.



Beyaz Baretliler adlı sivil savunma teşkilatı, 2011'de adından söze ettirmeye başladı. Beyaz Baretliler'in, Suriye'nin farklı kentlerinde 100'den fazla merkezi bulunuyor. Yaklaşık 3 bin gönüllünün görev yaptığı tahmin edilen Beyaz Baretliler teşkilatında, bu gönüllüler, tamamen silahsız olarak, yaralılara ve ölülere yönelik kurtarma çalışmaları yürütüyor. Beyaz Baretliler, geçen yıl 89'uncusu düzenlenen Oscar Ödülleri'nde "The White Helmets" (Beyaz Baretliler) isimli belgeselleri ile de en iyi kısa belgesel dalında Oscar kazanmıştı.