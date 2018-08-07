Ürdün ve Norveç'ten İsrail-Filistin müzakereleri için koordinasyonu artırma mesajı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Eymen es-Safedi, başkent Amman'da Norveçli mevkidaşı Ine Marie Eriksen Soreide ile bir araya geldi.

Görüşmede Ürdün-Norveç ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele alan ikili, ülkelerinin ekonomi, yatırım, savunma ve diğer bazı alanlarda iş birliğini artırmayı hedeflediğini dile getirdi.

İsrail-Filistin barış müzakerelerindeki tıkanıklığa da değinen bakanlar, iki devletli çözüm temelinde ve tıkanıklığı giderebilecek siyasi çareler bulma amacıyla sarf ettikleri çabalar konusunda koordinasyonu artıracaklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) mali açığının kapatılmamasının tehlikeli olduğu konusunda mutabık kalan iki bakan, UNRWA'ya hayati önem taşıyan hizmetlerini sürdürebilmesi için daha çok destek sağlanması gerektiğini kaydetti.

Safedi ve Soreide ayrıca Gazze'deki insani durumu ve Suriye'deki krizi de ele aldı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle 2014'te durmuştu.