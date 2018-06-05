Ürdün yol ayrımında
IMF’in dayattığı vergi düzenlemesine karşı Ürdün’de halkın isyanı sürerken, Kral 2. Abdullah bölgesel baskı nedeniyle ülkesinin krize itildiğini itiraf etti. “Ürdün şu anda bir yol ayrımında” diyen Kral, Suudi Arabistan’dan mali yardım talep etti.
Ürdün’de vatandaşlar üzerindeki vergi yükünü artıran IMF dayatması yasaya karşı sokak gösterilerine ilişkin açıklama yapan Kral 2. Abdullah, ülkenin bir yol ayrımında olduğunu itiraf etti. Krizden çıkamazlarsa bilinmeze doğru gideceklerini belirten Kral, gösteriler nedeniyle istifa eden Başbakan Mülki’nin yerine göreve getirdiği Rezzan’dan uygulamayı gözden geçirmesini isterken, mali yardımları kesen Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi ile de kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BİLİNMEZE DOĞRU
Başkent Amman’daki El-Hüseyniyye Sarayı’nda önceki gün devlete ait medya organlarının yöneticileri ve gazetecileri ağırlayan Abdullah, vatandaşın isyanının haklı olduğunu vurgulayarak hükümetin sorumluluk alması gerektiğini aksi takdirde ülkenin sıkıntılı günler yaşayacağını söyledi. Mısır gazının kesilmesinin ülkesine yaklaşık 5,64 milyar dolara mal olduğunu kaydeden Kral, “Ürdün şu anda bir yol ayrımında, ya bu krizden çıkarak halkına iyi bir yaşam sağlayacak ya da Allah korusun bilinmeze doğru gidecek” dedi.
BİN SELMAN’A TELEFON
Kral Abdullah dün de protestolar nedeniyle istifa eden Başbakan Mülki’nin yerine Ömer El Rezzaz’a görevi teslim etti. Kraliyet’ten yapılan yazılı açıklamada hükümetten isyana neden olan vergi düzenlemesini gözden geçirmesini istedi. Ekonomik krizin ayak seslerinin duyulduğu ülkede, Kral Abdullah, geçen sene Ürdün’e mali yardımı kesen Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ArabNews’e konuşan Suudi kaynaklar Kral Abdullah’ın Bin Selman’dan mali yardım istediği bilgisini verdi.
YÜZYILIN BASKISI
Öte yandan Katar’ın eski Başbakanı Hamed Al Sani, Ürdün’deki protestoların ABD’nin İsrail-Filistin sorununun sözde çözümü için sunduğu ‘yüzyılın anlaşması’ planını kabul ettirmek için kurgulanmış olabileceğini söyledi. Casim ayrıca, olayların arkasında ‘yakın’ ülkeler olduğunu ifade ederek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni işaret etti.
Kudüs ayarlı ekonomik operasyon
Ürdün’de son günlerde IMF kaynaklı vergi tasarısına karşı yapılan protestolar Körfez’in yakıcı sıcağının etkilerini taşıyor. Özellikle Filistin konusundaki yeni plana boyun eğmemekte direnen Ürdün’e karşı Körfez ülkelerinin ve ABD’nin mali yardımları sopa olarak kullanılıyor. Genel manada Ürdün’de bir karışıklık olmasını hiç istemeyen ABD ve İsrail’in yeni Filistin planı için Körfez ve Mısır’la birlikte oluşturdukları cepheye direnen Ürdün, tıpkı Katar’a yapıldığı gibi cezalandırılarak tedip edilmeye çalışılıyor. Filistin meselesinde Türkiye ile aynı safta yer alan Ürdün, Kudüs’ün İsrail’e teslim edilmesine karşı çıkıyor.
42 yaralı, 60 gözaltı
Ürdün’de tartışmalı vergi yasasına ilişkin protestolar, 6’ıncı gününde de hız kesmedi. Emniyet Müdürü Fadıl el-Hammud önceki gün düzenlediği basın toplantısında, çıkan olaylarda 42 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 8’i diğer Arap ülkeleri vatandaşları olmak üzere toplam 60 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Güvenlik güçleri ve jandarmanın yanı sıra askerlere yönelik ateşli silahların ve havai fişeklerin kullanıldığını belirten Emniyet Müdürü, güvenlik güçlerinin ülkenin farklı yerlerindeki 496 protesto gösterisine müdahale ettiğini ifade etti. Hammud, yaralanmaların çoğunun havai fişek sebebiyle gerçekleştiğini aktardı.
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