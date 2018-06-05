Ürdün yol ayrımında

Ürdün’de vatandaşlar üzerindeki vergi yükünü artıran IMF dayatması yasaya karşı sokak gösterilerine ilişkin açıklama yapan Kral 2. Abdullah, ülkenin bir yol ayrımında olduğunu itiraf etti. Krizden çıkamazlarsa bilinmeze doğru gideceklerini belirten Kral, gösteriler nedeniyle istifa eden Başbakan Mülki’nin yerine göreve getirdiği Rezzan’dan uygulamayı gözden geçirmesini isterken, mali yardımları kesen Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi ile de kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BİLİNMEZE DOĞRU

Başkent Amman’daki El-Hüseyniyye Sarayı’nda önceki gün devlete ait medya organlarının yöneticileri ve gazetecileri ağırlayan Abdullah, vatandaşın isyanının haklı olduğunu vurgulayarak hükümetin sorumluluk alması gerektiğini aksi takdirde ülkenin sıkıntılı günler yaşayacağını söyledi. Mısır gazının kesilmesinin ülkesine yaklaşık 5,64 milyar dolara mal olduğunu kaydeden Kral, “Ürdün şu anda bir yol ayrımında, ya bu krizden çıkarak halkına iyi bir yaşam sağlayacak ya da Allah korusun bilinmeze doğru gidecek” dedi.

BİN SELMAN’A TELEFON

Kral Abdullah dün de protestolar nedeniyle istifa eden Başbakan Mülki’nin yerine Ömer El Rezzaz’a görevi teslim etti. Kraliyet’ten yapılan yazılı açıklamada hükümetten isyana neden olan vergi düzenlemesini gözden geçirmesini istedi. Ekonomik krizin ayak seslerinin duyulduğu ülkede, Kral Abdullah, geçen sene Ürdün’e mali yardımı kesen Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ArabNews’e konuşan Suudi kaynaklar Kral Abdullah’ın Bin Selman’dan mali yardım istediği bilgisini verdi.

YÜZYILIN BASKISI

Öte yandan Katar’ın eski Başbakanı Hamed Al Sani, Ürdün’deki protestoların ABD’nin İsrail-Filistin sorununun sözde çözümü için sunduğu ‘yüzyılın anlaşması’ planını kabul ettirmek için kurgulanmış olabileceğini söyledi. Casim ayrıca, olayların arkasında ‘yakın’ ülkeler olduğunu ifade ederek Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni işaret etti.