Ürdün Başbakanı Mulki, protestolar sebebiyle istifa etti

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Mulki'nin istifa mektubuna cevaben gönderdiği mektupta "yeni bir hükümet kuruluncaya kadar Mulki'nin görevine devam etmesini" istedi.

Açıklamada Kral Abdullah'ın, "Mulki'nin istifasını yeni bir hükümet kuruluncaya kadar görevine devam etmesi şartıyla kabul ettiği" belirtildi.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etmişti.

Ürdün'de yayımlanan Düstur gazetesinin Başbakan'a yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Kral Abdullah'a istifasını sunan Mulki, hükümetindeki bakanlardan da istifalarını sunmalarını istemişti.

Yeni hükümeti kurma görevi Rezzaz'ın

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da hükümete yakın kaynaklar, Kral Abdullah'ın Mulki'nin istifasının ardından Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini belirtiyor.

Rezzaz, Mulki hükümetinde Eğitim Bakanı olarak görev yapıyordu.

Protestolar istifa getirdi

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.