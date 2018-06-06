Ürdün'de Kral Abdullah'ın hamlesi göstericileri tatmin etmedi

Ülkenin birçok kentinde olduğu gibi başkent Amman'daki meslek sendikaları merkezi önünde düzenlenen gösterilerde protestocular, parlamentonun feshedilmesi çağrısında bulundu.

Gösterilerde "Yüzlerin değişimine hayır, ekonomik politikaların değişimine evet", "Peş peşe hükümetlerle bizi aç bırakıp yediniz bitirdiniz" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Parlamento düşsün", "Ulusal hükümet istiyoruz", "Zeyd ve Ali'nin oyuyla, IMF'nin yönetimi düşsün artık" gibi sloganlar attı.

Kalabalığa seslenen Meslek Sendikaları Başkanı Ali Abus, yeni hükümete sıkıntı yaratan gelir vergisi yasa tasarısı için fırsat vermeye karar verdiklerini söyledi.

Abus'un bu sözlerine itirazların yükselmesi üzerine yeni başbakan adayını da istemediklerini dile getiren protestocular, "Mulki'yi istemeyiz, Rezzaz'ı da istemeyiz, Ulusal Kurtuluş Hükümeti isteriz" şeklinde sloganlar atmaya başladı.

Abus, bunun üzerine bulunduğu yerden inerek, parlamentodan göstericilerin isteklerini görüşmek üzere olağanüstü oturum düzenlemesini istedi.

Ürdün'de geçen hafta yeni vergi düzenlemesinin IMF tarafından dikte edildiği söylemiyle iptal edilmesine yönelik gösteriler başlamıştı.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi sonucu istifa etmiş, Kral Abdullah ise Mulki'den boşalan koltuğa Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.