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Ürdün’de patlayan bomba sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Ürdün’de devriye görevi yapan jandarma ekip otosunda kaza sonucu gaz bombasının patlaması nedeniyle 1 çavuş öldü, 2 sivil 4 jandarma olmak üzere 6 kişi yaralandı.

  • IHA
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Ürdün’ün başkenti Amman’ın 13 kilometre batısındaki Al-Fhais bölgesinde devriye gezen jandarma ekip aracındaki gaz bombası kazara patladı. Patlamada 1 jandarma çavuş yaşamını yitirdi, 2 sivil 4 jandarma personeli olmak üzere 6 kişi yaralandı. Jandarma Kuvvetleri Başkanlığı Sözcüsü Yarbay Mahmoud al-Shiaab, İçişleri Bakanlığı,  Jandarma ve Sivil Savunma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini belirterek, kaza hakkında kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

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