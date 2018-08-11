Ürdün’de patlayan bomba sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Ürdün’ün başkenti Amman’ın 13 kilometre batısındaki Al-Fhais bölgesinde devriye gezen jandarma ekip aracındaki gaz bombası kazara patladı. Patlamada 1 jandarma çavuş yaşamını yitirdi, 2 sivil 4 jandarma personeli olmak üzere 6 kişi yaralandı. Jandarma Kuvvetleri Başkanlığı Sözcüsü Yarbay Mahmoud al-Shiaab, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sivil Savunma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini belirterek, kaza hakkında kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını söyledi.