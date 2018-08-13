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Mısır'da hücre evine baskın: 6 ölü

Mısır'da güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan atışmada 6 terörist öldürüldü

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Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Giza ilinin 6 Ekim ilçesinde bir terör hücresinin, planları için hazırlık yapmak üzere bir evde gizlendikleri yönünde istihbarat bilgisinin alınması üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Hücre evi olduğu iddia edilen söz konusu daireye emniyet birimlerinin baskın düzenlediği, teröristlerin ise ateş açarak karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu 6 kişinin öldürülerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Teröristlerin bulunduğu evde çatışmanın ardından yapılan aramada bir miktar mühimmat ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Mısır'daki bazı insan hakları kuruluşları, emniyet birimlerini "silahsız sivilleri" yakaladıktan sonra öldürmekle suçluyor.

Ülkede zaman zaman ordu, polis ve sivilleri hedef alan terör saldırıları düzenleniyor, bu saldırıların çoğunu da terör örgütü DEAŞ'a biat ederek adını "Sina Vilayeti" şeklinde değiştiren "Ensar Beyt el-Makdis" örgütü üstleniyor.

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