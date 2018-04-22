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Ürdün'de trafik kazası: 7 ölü

Ürdün'de meydana gelen trafik kazasında Ürdünlü Milletvekili Muhammed el-Amamira ile ailesinden 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

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Ürdün Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Amamira'nın aracının Kerak kentinde karıştığı trafik kazasında milletvekili ile ailesinden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazaya karışan diğer araçtaki iki kişinin ağır yaralandıkları, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

 

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