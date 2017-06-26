Ürdün'de umreden dönenleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Ürdün'de umreden dönenleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı bildirildi.
- AA
Ürdün Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Basın ve Bilgilendirme Merkezinden yapılan açıklamada, umre ibadetini yaparak kutsal topraklardan dönen ve 50 Ürdün vatandaşını taşıyan otobüsün, Ürdün sınırları içindeki Müselles El-Memuriye bölgesinde bu sabah trafik kazası yaptığı belirtildi.
Kaza alanına sivil savunma ekipleri ve sağlık görevlilerinin intikal ederek ilk müdahaleyi yaptığı ifade edilen açıklamada, 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralanan 38 kişinin ise tedavi edilmek üzere Emir Zeyd Askeri Hastanesi ve Gur el-Mesafi Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada kazanın nedenine dair detaylı bilgi verilmedi.
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