Ürdün'deki darbe girişiminin arkasında BAE ve Suudi Arabistan olduğu iddası
Ürdün’de Kral Abdullah’ın orduyu yöneten iki kardeşiyle amcasının oğlunu emekliye sevk etmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Ailenin tasfiye edilen bireylerinin, BAE ve Suudi Arabistan desteğiyle bir darbeye hazırlandıkları iddia ediliyor.
- AA
Ürdün’de Kral 2. Abdullah’ın iki kardeşi ile amcasının oğlunun ordudan erken emekliye sevk edilmesinin, “doğal bir durum” olduğu savunuldu.
Yönetime yakın kaynaklardan ismini vermek istemeyen üst düzey resmi bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prenslerin emekliye sevk edilmesinin doğal bir durum olduğunu belirterek, “Söz konusu üç prens, diğer vatan evlatları gibi orduda görev yaparak, üst düzey rütbelere kadar yükselmiştir. Önemli görevlere getirilmişlerdir. Prenslerin ötekileştirilmesi ya da tasfiye edilmesi gibi sözler doğruyu yansıtmamaktadır.” ifadelerini kullandı.
Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın, S.Arabistan ve BAE liderliğinde kendisine yönelik bir darbe girişimi olacağı şüphesiyle iki kardeşini ve kuzenini ev hapsine attırdığı öne sürülmüştü.
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