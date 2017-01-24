Ürdün’deki Müslüman Kardeşler'den ABD açıklaması

“Şark el Awsat” gazetesine konuşan Müslüman Kardeşler’in Ürdün’deki siyasi uzantısı İslami Eylem Partisi (The Islamıc Action Front) Genel Sekreteri Ali Ebu Seker: ”2003 Irak işgalinin ardından partinin ABD ile ilişkileri kesme kararını durduruyoruz. Bu kararı parti almıştır. ABD Irak’tan çekilmiştir ve bununla beraber durumlar da değişmiştir. ABD ile ilişiği kesme kararını sürdürmemiz için hiçbir gerekçe yoktur” açıklamasında bulundu.

Ali Ebu Seker sözlerine: ”Bu kararı geçen Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz seçimlere katılma kararıyla beraber aldık. Şu anlık ABD ile diyalog kurma hususunda ortak bir çalışma söz konusu değil. Ancak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Basın zirvesine ABD Ürdün elçisi ve hareketimizin yönetim kadrosu beraber katıldı” şeklinde devam etti.

“ABD ile diyalog konusunda herhangi bir tehlike henüz söz konusu değil. Siyonizme hizmet etmediği sürece biz vatanımızın ve davamızın çıkarlarına olan şeyleri yaparız” açıklamasında bulunan Ebu Seker, “Yakın zamanda ABD ile herhangi bir görüşme gözükmüyor. Teklif gelmesi durumunda bizi engelleyen herhangi bir şey olmaz” dedi.

Alınan kararı açıklayan Ali Ebu Seker: ”Kararı almamız da ABD’nin resmi olarak Irak’tan çekilmesi, İslami hareketler ve ABD arasındaki düşmanlık ilişkisinin bitirilmesi gibi nedenler etkili oldu”