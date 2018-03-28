Ürdün'den İsrail'in yeni Amman Büyükelçisi'ne onay
İsrail'in yeni Amman Büyükelçisi olarak belirlediği Amir Weissbrod'un Ürdün yönetiminden onay aldığı bildirildi.
- AA
Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından İsrail hükümetinin mektubuna verilen cevapta, Weissbrod'un yeni Amman Büyükelçisi olarak atanmasının kabul edildiği belirtildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, 8 Şubat'ta, yeni Amman Büyükelçisi olarak Amir Weissbrod'un belirlendiğini açıklamıştı.
Nahshon, Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu Büro Şefi olarak görev yapan Weissbrod'un resmî ataması için hükümetin onayının beklendiğini kaydetmişti.
İsrail'in Amman'daki büyükelçilik kompleksinde geçen yıl temmuz ayında iki Ürdün vatandaşının İsrailli güvenlik görevlisi tarafından öldürülmesinin ardından ilişkiler gerilmiş, Tel Aviv yönetimi, büyükelçiliğin kapanmasına karar vermişti.
Diplomatik krizin çözümü için yürütülen görüşmeler sırasında Ürdün, İsrail yönetiminden eski büyükelçinin değiştirilmesi talebinde bulunmuştu. Varılan anlaşma neticesinde büyükelçiliğin ocak ayı sonunda aşamalı olarak çalışmalarına başladığı duyurulmuştu.
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