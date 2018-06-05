Ürdün'den mali destek çağrısı

Safedi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin oldukça zor bir ekonomik süreçten geçtiğini ve halkın büyük sıkıntılar çektiğini ifade etti.

Son dönemde Suriyeli sığınmacıların Ürdün ekonomisine ağır yük getirdiğine işaret eden Safedi, uluslararası toplumun bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesini ve mali destek sağlamasını talep etti.

Safedi ayrıca, ülkede günlerdir devam eden gösterilerin tam bir anayasal hak bilinciyle kullanıldığına dikkati çekerek, "Ürdün halkıyla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Protestolar başbakanın istifasını getirdi

Ürdün hükümeti, 100 milyon dinar (yaklaşık 141 milyon dolar) gelir getireceğini savunduğu vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

Ancak, IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra birçok kentte gösteriler düzenlenmişti.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, dün yoğun protestoların ardından istifa etti, ancak ülkede gösteriler durulmadı.