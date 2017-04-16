Usame Bin Ladin’i öldüren tim Kim'in peşinde

ABD, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere tüm dünyanın günlerdir dikkat kesildiği Kuzey Kore'de dün Güneşin Günü etkinlikleri düzenlendi. Ülkenin kurucusu Kim İl-sung'un 105'inci doğumunun kutlandığı Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong-un'un nükleer deneme yapacağından endişe ediliyordu. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda nükleer deneme yapılmadı. Ancak Pyongyang hükümeti en güçlü füzelerini sergileyerek 'savaşa hazırız' mesajı verdi. Kim Jong-un'un da izlediği törende ağır vasıtaların üzerlerine yerleştirilmiş halde geçiş yapan KN-08 füzelerin ABD topraklarını vurabilecek kapasitede olan uzun menzilli füzelerin ilk örnekleri olduğu belirtildi. Sergilenen füzeler arasında yine kıtalararası olan ve radarda tespiti çok zor olan ICBM füzeleri vardı. Bu füzelerin nükleer başlık kapasiteli olduğu biliniyor. Kuzey Kore dün ayrıca ilk kez denizaltından fırlatılan balistik füzeleriyle gövde gösterisi yaptı. Törende Kim Jong-un'un yerine konuşan ülkenin ikinci ismi Choe Ryong-hae "Topyekün bir savaşa, topyekün bir savaşla karşılık vermeye hazırız. Nükleer bir saldırıya, nükleer saldırıyla cevap veririz" diye konuştu.

KUZE KORE'YE SIZACAKLAR

Öte yandan ABD, Güney Kore ve Japonya ittifakı önlemlerini artırdı. ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisi Pasifik'teki dev tatbikat için Güney Kore'ye ulaşırken, Japonya da bölgeye savaş gemisini gönderdi.

LADİN'İ ÖLDÜREN TİM!

Güney Kore basını ise Mayıs 2011'de Pakistan'daki operasyonda terör örgütü Usame Bin Ladin'i öldüren ABD'nin SEAL TEAM 6 isimli özel kuvvetlerinin tatbikata katılacağını duyurdu. Bu ayın sonunda yapılacak tatbikatın bir bölümünde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "ortadan kaldırılmasına' yönelik planların yapılacağı kaydedildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkili, tatbikat kapsamında SEAL TEAM 6 özel timlerinin Kuzey Kore'ye sızma, Kim Jongun'un ortadan kaldırma ve kilit önemdeki askeri üsleri yok etme pratiği yapacaklarını duyurdu.