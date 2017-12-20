Üsküp Türk Çarşısı esnafından Kerim bebeğe destek

Üsküp Türk Çarşısı esnafı, sol gözlerini kapatarak, Kerim bebeğe ait resmi ellerinde tutarak ya da işyerlerinin camlarına asarak destek mesajı verdi.

Esnaflardan Şaip Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejiminin yıllarca gerçekleştirdiği teröre şahit olduklarını söyledi.

Kerim bebeğin hikayesini, Anadolu Ajansının (AA) Arnavutça ve Makedonca dillerinde yayımlanan haberler sayesinde öğrendiklerini dile getiren Rahman, Kerim bebek ile dayanışma içerisinde bulunmak istediklerini vurguladı.

Rahman, “Son zamanlarda Kerim bebek, Beşşar Esed rejiminin terörü ile mücadelede sembol bir isim. Onun adına, Suriye halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için sol gözümüzü kapatıyoruz.” diye konuştu.

Bir başka esnaf Enes Ali de Esed rejiminin gerçekleştirdikleri ihlallere şahit olduklarına dikkati çekerek, “Kerim bebeğe destek veriyoruz. Esed rejimini kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin Doğu Guta'ya yönelik saldırısına bir ay önce sokakta annesiyle yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmiş, başından ağır yaralanmıştı.

Bebeğin fotoğrafının AA tarafından paylaşılmasının ardından Türkiye ve dünyadan çok sayıda kişi, sosyal medyada dayanışma mesajları paylaşmıştı.

Kerim bebek ve Doğu Guta halkına destek kampanyası genişleyerek devam ediyor.