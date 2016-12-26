Usta şoför dediğin böyle olur! Uçuruma düşmek üzere olan TIR dorsesini böyle kurtardı
Pakistan'da gerçekleşen olayda TIR dorsesi uçurumundan aşağıya düşmek üzereyken son anda şoförün kabiliyetiyle kurtuldu.
Olay Pakistan'da gerçekleşmiş. Dorseyi çözüp tırı kurtarmak yerine zor yolu seçmiş ve başarmış.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.