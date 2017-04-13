Uydu fotoğrafları Kuzey Kore'nin hazır olduğunu gösteriyor
Kuzey Kore izleme servisi analisti Joseph Bermudez CNN kanalına verdiği röportajda Kuzey Kore'de bulunan Punggye-ri nükleer santralinin altıncı nükleer deneme için hazır olduğunu söyledi.
Kuzey Kore izleme servisi analisti Joseph Bermudez CNN kanalına verdiği röportajda Kuzey Kore'de bulunan Punggye-ri nükleer santralinin altıncı nükleer deneme için hazır olduğunu söyledi.
Bermudez, "Son altı hafta boyunca gerçekleşen etkinlik bir nükleer denemenin nihai hazırlıklarını ima ediyor" dedi.
Uydu görüntüleri üzerinden yaptıkları gözleme binaen konuşan Bermudez önceki nükleer testlere benzer belirtilerin olduğunu ifade etti.
Bölgede artan aktivite, özellikle de yeni ekipman ulaşımı, komuta merkezindeki faaliyetler nükleer denemenin nihai hazırlıklara işaret olduğunu belirtti.
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