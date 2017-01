Üzerinden tren geçtikten sonra ayağa kalkıp yürüdü

Güvenlik kameralarının olayı an be an kaydettiği görüntülerde tren, istasyona yaklaştığı sırada bir genç önüne atlıyor. İki farklı kameradan çekilen görüntülerde de trenin adamın üzerinden geçtiği görülüyor. Ancak tren durduktan sonra adam trenin altından çıkıp kaçtığı görülüyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre yerel basına göre istasyona gelen sağlık ekiplerine rağmen trenin altında kalan kimse bulunamadı. Polisin yaptığı aramalar sonucunda bulunan adamın 23 yaşındaki işsiz Wirachai Nisaira isimli genç olduğu ortaya çıktı. Yerel halktan da birçok kişi genci o bölgede dolaşırken gördüğünü bildirdi.

Polis tarafından yakalandıktan sonra hastaneye götürülen gencin vücudunda bir çizik bile olmadığı tespit edildi.

İŞTE O ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER: