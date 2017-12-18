Vadeli Bitcoin sözleşmeleri CME Group'ta işlem görmeye başladı

Sanal para birimi Bitcoin’in vadeli kontratları, dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group’ta işlem görmeye başladı.

New York, Chicago ve Londra borsalarında faaliyet gösteren CME Group, Bitcoin kontratlarını, Ocak, Şubat, Mart ve Haziran 2018 vadeli olarak işleme sundu.

Uzmanlar, Bitcoin vadelilerinin dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group tarafından işleme sunulmasını, sanal para birimleri için mihenk taşı olarak nitelendirdi.

TSİ 20.00 sularında, CME Group’ta Bitcoin’in ocak vadeli kontratları 19 bin 150 dolar, şubat vadeli kontratları 19 bin 240 dolar, mart vadeli kontratları 19 bin 340 ve haziran vadeli kontratları ise 19 bin 300 dolardan alıcı buluyor.

Bu rakamların, Bitcoin’in spot piyasadaki fiyatının üstünde olması dikkati çekiyor. Bitcoin’in spot fiyatı TSİ 20.00 sularında 18.664,94 dolarda seyrediyor.

Sanal para biriminin vadeli kontratları geçen hafta da Chicago'daki CBOE borsasında işlem görmeye başlamıştı.

Bitcoin'in vadeli piyasalarda işlem görmeye başlamasının, sanal para biriminin daha istikrarlı bir yatırım aracına dönüşmesine yardımcı olabileceği öngörülüyor.