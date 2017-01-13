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Valilik ve il meclis binası terör örgütü DEAŞ'tan geri alındı

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin, Musul'un doğu bölgesinde yer alan valilik ve il meclis binasını terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı belirtildi.

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Musul'u kurtarma operasyonu komutanlarından Korgeneral Abdulemir Yarullah, "Irak anti terör timleri, valilik ve il meclis binasının aralarında yer aldığı birkaç hükümet dairesini DEAŞ'tan aldı." ifadesini kullandı.

DEAŞ'tan temizlenen hükümet dairelerinin üzerine Irak bayrağının asıldığını söyleyen Yarullah, örgüte büyük bir darbe vurulduğunu dile getirdi.

Yarullah, bu kurumların yanı sıra kentin her iki yakasını birbirine bağlayan 5 köprüden biri olan Hürriyet Köprüsü'nün de doğu kısmındaki girişinin kontrol altına alındığını kaydetti.

Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'a yönelik operasyonun başladığı 17 Ekim tarihinden bu yana kentin doğu bölgesinde ilerleme kaydederken, batısında ise henüz bir operasyon başlatmadı.

Güvenlik kaynaklarına göre, kentin doğusunda yer alan mahallelerin yarısından fazlasının DEAŞ'tan kurtarıldığı belirtiliyor.

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