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Vanuatu'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Sola kasabasının 122 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

Depremin 20,4 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Can ve mal kaybına neden olmayan depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmadı.

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