Vaşington'da bulunan prens Muhammed bin Selman Yahudi lobisi liderleriyle görüştü

Vaşington'da bulunan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman gezisinin bir parçası olarak Amerikan-Yahudi lobisi liderleriyle bir araya geldi.

İsrail basınında yer alan habere göre İbn Selman, Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları, Yolsuzlukla Mücadele Birliği (ADL) gibi ABD'de etkin olan çok sayıda lobi başkanıyla görüştü.

Toplantıda İsrail-Filistin barış görüşmeleri, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilim ve anti-semitizim konularının masaya yatırıldığı ifade edildi.

ABD'de ilk olarak Başkan Trump ile görüşen İbn Selman, Riyad yönetiminin Vaşington ile sıkı dost olduğunu vurgulamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot daha önce yaptığı açıklamalarında ise Suudi Arabistan'la Tahran yönetimine karşı mutabık kaldıklarını ve istihbarat paylaşımında bulunmaya hazır olduklarını söylemişti.

Suudi Arabistan ve İsrail arasında doğrudan uçuşlar bulunmazken, geçtiğimiz günlerde Hindistan-İsrail seferini düzenleyen Air India havayollarına ait uçağın Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına izin verilmişti.