Vatikan ABD'deki skandaldan sonra rahibini geri çağırdı

Vatikan, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) görevli ve "çocuk pornosu yasalarını ihlal ettiği" iddia edilen bir diplomat rahibini ülkeye çağırdı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Vatikan, Washington Büyükelçiliğinde görevli üst düzey bir diplomat rahibi, "çocuk pornosu yasalarını ihlal" gerekçesiyle geri çağırdı.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, 21 Ağustos'ta Vatikan'ın Washington Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın, "çocuk pornosu yasalarını ihlal etmiş olabileceği" gerekçesiyle Vatikan Dışişleri Bakanlığını bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Vatikan, egemen devlet haklarını kullanarak, söz konusu rahibi geri çağırmıştır. Bu rahip, şu anda Vatikan'dadır." ifadeleri kullanıldı.

Vatikan Dışişleri Bakanlığının, ABD makamlarından geri çağrılan diplomat rahibe ilişkin bilgileri aldığı belirtilen açıklamada, Vatikan savcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Papa Franciscus'un 2013 yılında çıkardığı Vatikan'ın konuyla ilgili yasasına göre, pedo-pornografik materyallerin yapımı, elde edilmesi, dağıtılması ya da bir çocuğu buna teşvik etme suçu varsa, 6 ile 12 yıl arasında hapis ve 25 bin ile 250 bin avro arasında para cezası, bu kapsam dışında ama bu tür materyalleri elinde bulunduruyorsa ilgili kişiye 2 yıla kadar hapis ve bin 500 ile 10 bin avro arasında para cezası öngörülüyor.

Vatikan, daha önce de buna benzer bir gerekçeyle bir başka üst düzey diplomatını geri çağırmak durumunda kalmıştı. 2013'te Dominik Cumhuriyeti'nde görevli Büyükelçi Jozef Wesolowski, hakkındaki çocuk tacizi iddiaları dolayısıyla geri çağrılmış ve meslekten men edilmişti.

Polonyalı din adamı Wesolowski, Vatikan'daki yargılamasında ilk duruşmasına çıkacağı tarihi beklediği sırada Ağustos 2015'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.