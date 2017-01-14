Vatikan’da ilk Filistin Büyükelçiliği

Vatikan ile komşu Porta Angelica caddesindeki resmi açılışta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da yer aldı ve pencereden uzanarak Filistin bayrağını göndere çekti. Açılışa Vatikan Devlet Sekreterini (Başbakanlık) temsilen Başpiskopos Angelo Becciu de katıldı. Açılış sonrası yaptığı açıklamada Abbas, “Bugün Papa Francesco ile buluştuk. Umuyorum ki diğer devletler de Vatikan örneğini takip eder ve Filistin Devleti’ni tanırlar” dedi. Abbas, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma vaadiyle ilgili de “Eğer böyle bir karar olursa, bu barışa yardımcı olmayacaktır. Umuyoruz ki, bu olmaz” ifadelerini kullandı. Filistin ile Vatikan arasındaki ‘tanıma’ anlaşması 2015’te imzalanmıştı.