Ve Trump Washıngton’da

ABD’de Trump dönemi resmen başlıyor. Beyaz Saray’daki 8 yıllık Demokrat hâkimiyetine 8 Kasım’da son veren Cumhuriyetçi aday, bugün 200 yıldır ABD Kongresi’nde düzenlenen geleneksel yemin töreniyle görevi devralıyor. Önceki gün New York’tan başkent Washigton’a geçen Trump, Fox News’e verdiği mülakatta “Törende Obama dahil herkese teşekkür edeceğim” ifadelerini kulandı ve ünlülerin törene katılmak istemediği yönündeki açıklamalara ilişkin “Birçoğu zaten davet edilmedi ki. Ünlüleri istemiyorum, halkı istiyorum” dedi.

750 BİN KATILIM

Maliyetinin 200 milyon doları bulacağı tahmin edilen ve hazırlıkları haftalardır süren 3 günlük devir teslim töreni Trump ailesinin Beyaz Saray’da Obama ailesi tarafından karşılanmasıyla başlayacak ve iki aile buradan yemin töreni için ABD Kongresine geçecek. 750 bin kişinin katılacağı törende ilk 16 yaşındaki soprano Jackie Evancha milli marşı söyleyecek. Ardından Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin başyargıcı John Roberts’ın önünde 1884’ten beri anayasada yer alan yemini edecek. Törenin ardından vatandaşlara seslenecek yeni Başkan ve eşi Melania, kortej eşliğinde yeni dönemin başlaması onuruna verilen baloya katılacak.

ASTANA SINAVI

ABD’nin 45.Başkanı olarak göreve başlayacak Trump’ı bekleyen birçok sorun bulunuyor. Trump ve ekibi ilk ciddi sınavının Suriye krizinde çözüm elde etmek için toplanan Astana zirvesi olması bekleniyor. Konu hakkında Moskova’da konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın karşı olmasına rağmen ABD’nin toplantıya çağırıldığını açıkladı. İkinci sınav ise medya: Fox News’de, medyaya karşı Twitter’ı etkin kullanarak mücadele edeceğini söyleyen Trump, “Medya eğer dürüst olsaydı -ki değil- kesinlikle Twitter kullanmazdım” dedi.