'Veliaht Bin Selman İşini bilir'

Suudi Arabistan’da çok sayıda prens, bakan ve üst düzey devlet yetkilisini kapsayan gözaltı dalgasıyla ülkedeki iktidarını sağlamlaştıran Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a Washington’dan destek geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens bin Selman için ‘destek’ niteliği taşıyan paylaşımlarda bulundu. ABD Başkanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kral Selman ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi tam olarak ne yaptıklarını biliyorlar. Şu kötü davrandıklarından bazıları yıllarca ülkelerini sağdılar” ifadesine yer verdi.

KUSHNER’LE TOPLANTI

Washington Post’a yazan David Ignatius, Muhammed bin Selman’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile ‘özel bir ilişki’ geliştirdiğini öne sürdü. Ignatius yazısında Suudi yönetiminin tutuklamaları ABD’den aldığı destekle gerçekleştirdiğini iddia etti ve damat Kushner ile Veliaht Prens’in Riyad’da gece 4’e kadar toplantılar yaptığını bildirdi. Ülkede tutuklamaları gerçekleştiren Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu kurulmadan sadece birkaç gün önce Jared Kushner gizlice Riyad’a bir ziyaret gerçekleştirmiş; Beyaz Saray konu hakkında sorulara yanıt vermemişti.

GÖZALTILAR SÜRÜYOR

Öte yandan dün Suudi Arabistan’ın en büyük turizm şirketi olan Al Tayyar Travel şirketinin sahibi Nasser bin Aqeel Al-Tayyar da gözaltına alındı. Suudi Başsavcı Şeyh Suud el Mucib önceki günkü açıklamasında gözaltıların süreceğini ima ederek soruşturmada ‘birinci aşamanın’ tamamlandığını belirtmiş ve “Epey kanıt toplandı ve ayrıntılı sorgulamalar yapılıyor” demişti.

KRAL’DAN TAZİYE

Riyad’da dün dikkat çeken bir diğer gelişme de Kral Salman Bin Abdulaziz’in helikopter kazasında hayatını kaybeden Asir Eyalet Vali Yardımcısı Prens Mansour Bin Muqrin’in babası Prens Muqrin Bin Abdulaziz’e bağsağlığı ziyaretinde bulunması oldu.