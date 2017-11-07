'Veliaht Bin Selman İşini bilir'
ABD Başkanı Donald Trump Veliaht Prens bin Selman’ın tasfiyelerine açıktan destek verdi. Washington Post da Riyad’daki tutuklamaların Başkan’ın yakın çevresinin ve damadının operasyonu olduğunu iddia etti.
Suudi Arabistan’da çok sayıda prens, bakan ve üst düzey devlet yetkilisini kapsayan gözaltı dalgasıyla ülkedeki iktidarını sağlamlaştıran Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a Washington’dan destek geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens bin Selman için ‘destek’ niteliği taşıyan paylaşımlarda bulundu. ABD Başkanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kral Selman ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi tam olarak ne yaptıklarını biliyorlar. Şu kötü davrandıklarından bazıları yıllarca ülkelerini sağdılar” ifadesine yer verdi.
KUSHNER’LE TOPLANTI
Washington Post’a yazan David Ignatius, Muhammed bin Selman’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile ‘özel bir ilişki’ geliştirdiğini öne sürdü. Ignatius yazısında Suudi yönetiminin tutuklamaları ABD’den aldığı destekle gerçekleştirdiğini iddia etti ve damat Kushner ile Veliaht Prens’in Riyad’da gece 4’e kadar toplantılar yaptığını bildirdi. Ülkede tutuklamaları gerçekleştiren Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu kurulmadan sadece birkaç gün önce Jared Kushner gizlice Riyad’a bir ziyaret gerçekleştirmiş; Beyaz Saray konu hakkında sorulara yanıt vermemişti.
GÖZALTILAR SÜRÜYOR
Öte yandan dün Suudi Arabistan’ın en büyük turizm şirketi olan Al Tayyar Travel şirketinin sahibi Nasser bin Aqeel Al-Tayyar da gözaltına alındı. Suudi Başsavcı Şeyh Suud el Mucib önceki günkü açıklamasında gözaltıların süreceğini ima ederek soruşturmada ‘birinci aşamanın’ tamamlandığını belirtmiş ve “Epey kanıt toplandı ve ayrıntılı sorgulamalar yapılıyor” demişti.
KRAL’DAN TAZİYE
Riyad’da dün dikkat çeken bir diğer gelişme de Kral Salman Bin Abdulaziz’in helikopter kazasında hayatını kaybeden Asir Eyalet Vali Yardımcısı Prens Mansour Bin Muqrin’in babası Prens Muqrin Bin Abdulaziz’e bağsağlığı ziyaretinde bulunması oldu.
İngiltere’den Kral’a destek
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede Bin Selman, “İran rejiminin kendisine bağlı Husi milislere füze tedarik etmesi doğrudan askeri bir saldırı sayılır. Hatta krallığa karşı bir savaş hareketi olarak düşünülebilir” ifadelerini kullandı. İngiliz Bakan Johnson da ülkesinin güvenlik tehditleri karşısında Suudi Arabistan’ın yanında yer aldığını belirtti. Yemen’den Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.
‘Hizbullah’ı bitirmezse Lübnan ile savaşırız’
RİYAD, İran destekli Hizbullah ile ilişkileri nedeniyle Lübnan üzerindeki baskısını artırıyor. Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir es-Sebhan, Lübnan hükümetine, Hizbullah’ın varlığı nedeniyle, Kraliyet’e savaş ilan eden hükümet olarak muamele edeceklerini bildirdi. Al-Arabiya kanalına konuşan Sebhan, “Lübnan’ın Kraliyet’e karşı savaşa girmesine razı olmayız ve her alanda siyasi ya da siyaset dışı yollara başvururuz. Hükümet ortağı Hizbullah’ı caydıracak ve Lübnan’ın güneyindeki mağaralarına çekilmelerini sağlayacak olan kendileri” dedi. Suudi Arabistan’ın Lübnan hükümeti ile Hizbullah’ı birbirinden ayrı tutma döneminin sona erdiğine dikkati çeken Bakan, örgütün kendi bölgesi ve devletinin dışında savaşlara girdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.
HARİRİ BAE’DE
Öte yandan, Lübnan başbakanlığı görevinden geçen cumartesi istifa ettiğini duyuran Saad Hariri, Riyad’dan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye gitti. Hariri BAE’de Abu Dabi Veliaht Prensi ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşecek.
Husiler BAE ile Suudileri tehdit etti
Suudi Arabistan’ın sınırlarını geçici olarak kapattığı Yemen’de İran desteği ile savaştığını ve topraklarına balistik füze attığını iddia ettiği Husiler’den Riyad’a ve BAE’ye tehdit geldi. AFP ajansının haberine göre Husiler’in yazılı açıklamasında, “Suudi Arabistan ve BAE’nin önem arz eden tüm havalimanı, liman, sınır ve bölgeler silahlarımızın doğrudan hedefi olacaktır ki bu bizim meşru hakkımızdır” ifadeleri yer aldı.
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