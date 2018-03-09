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Veliaht Prens Bin Selman, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

Prens Selman İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile görüştü. Görüşmenin ardından Suudi Arabistan'ın İngiltere'den 48 savaş uçağı satın almasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

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İngiltere'ye ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile bir araya geldi.

Bin Selman'ın adaya gerçekleştirdiği 3 günlük ziyaretin son gününde başkent Londra'da Williamson ile yaptığı basına kapalı görüşmenin ardından ikili, Suudi Arabistan'ın İngiliz BAE Systems adlı şirketten 48 Typhoon tipi savaş uçağı satın almasına ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Williamson, "Ülkelerimizin tarihi ilişkisinde yeni bir sayfa açılmış oldu." dedi.

BAE Systems Yönetim Kurulu Başkanı Charles Woodburn da gelişmelere ilişkin açıklamasında, anlaşmayı "olumlu bir adım" olarak niteleyerek, "Suudi Arabistan, kendi silahlı kuvvetlerini modernize ederken ve 2030 vizyonunun hayata geçirilmesinde kritik öneme sahip kilit endüstriyel beceriler geliştirirken, bizler de krallığı destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Prens Selman, ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile iki ayrı görüşme yapmış, Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere Veliaht Prensi Charles ve Cambridge Dükü Prens William ile bir araya gelmişti.

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