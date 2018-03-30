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Veliaht prens İbn Selman: İran'a yönelik baskı devam etmezse 10-15 yıl içerisinde savaş çıkar

İki hafta sürecek ABD ziyaretinde çok sayıda üst düzey görüşme gerçekleştiren veliaht prens İbn Selman, İran konusunda uyarıda bulunarak yakında savaşın çıkabileceğini söyledi.

  • star.com.tr
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ABD'de iki hafta sürmesi beklenen resmi ziyaretler için giden Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman Wall Street Journal gazetesine konuştu.
 
İran'a yönelik baskıların artırılması çağrısında bulunan İbn Selman, gerekli baskının kurulmaması durumunda 10-15 yıl arasında bir savaşın çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.
 

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