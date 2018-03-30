Veliaht prens İbn Selman: İran'a yönelik baskı devam etmezse 10-15 yıl içerisinde savaş çıkar

ABD'de iki hafta sürmesi beklenen resmi ziyaretler için giden Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman Wall Street Journal gazetesine konuştu.

İran'a yönelik baskıların artırılması çağrısında bulunan İbn Selman, gerekli baskının kurulmaması durumunda 10-15 yıl arasında bir savaşın çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.