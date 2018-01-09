Veliaht Prens Selman 5 bin kişilik tugay kurdu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a bağlı, özel eğitimli bir ordu kurulduğu ortaya çıktı.

Suudi Arabistan merkezli internet haber siteleri, Sabq ve el-Marsad’a göre Kasım ayında kraliyet ailesine bağlı prenslere, bakanlara ve diğer yetkililere yönelik düzenlenen operasyonlar, bu özel ordu kullanılarak yapıldı. Son olarak geçen hafta sonu 11 Suudi Prense yönelik düzenlenen operasyonda da bu elit birliğin kullanıldığı belirtiliyor.

Kraliyet Muhafızlarına bağlı gözüken bu elit birliğin adı el-Saif el-Ajrab. Selman’ın, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile yakınlığı düşünüldüğünde, kendine bağlı özel ordu fikrini de BAE prensinden aldığı değerlendiriliyor. Muhammed bin Zayed’in, Blackwater kiralık katil şirketinin kurucusu Eric Prince aracılığıyla paralı askerlerden oluşan bir özel ordu kurduğu ortaya çıkmıştı.

5000 KİŞİLİK KUVVET

Beş bin kişilik bir güçten oluşan tugay, 2015 yılında tahta çıkan Kral Selman bin Abdulaziz’in emriyle kuruldu. Buna karşı tugay direkt olarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a bağlı olarak çalışıyor ve sadece ona hesap vermekle yükümlü. Tugaya özel olarak seçilen askerler üst düzey askeri eğitimden geçerek göreve hak kazanıyorlar.

KILIÇ TUGAYI

Selman’ın özel ordusu olarak görev alan tugay, adını, tarihteki ikinci Suud devletinin kurucusu Turki bin Abdullah bin Muhammed el-Suud’un kullandığı kılıçtan alıyor. El-Saif el-Ajrab kabaca “kılıçtan geçirilenlerin kanıyla paslanmış kılıç” olarak tercüme ediliyor.

BAE’NİN İZİNDE

Kral Selman bin Abdülaziz’in tahta çıkışının ardından Riyad ile yakın işbirliği geliştiren BAE de, paralı askerlerden oluşan özel bir ordu kurdu. Kiralık katil şirketi Blackwater’ın kurucusu Eric Prince vasıtasıyla kurulan bu ordunun Yemen’de de aktif rol aldığı belirtiliyor. Zayed’in yakın arkadaşı Selman’ı da Prince ile tanıştırdığı ve Veliaht Prense bağlı özel ordu kurma fikrinin bu görüşmeler sonrası ortaya çıktığı değerlendiriliyor. (Kaynak: YeniŞafak)