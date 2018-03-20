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Suudi Arabistanlı prens Velid bin Talal para karşılığı serbest bırakıldığını açıkladı

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz aylarda yapılan tahliye operasyonunda tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan Prens Velid bin Talal, 'para karşılığı serbest' bırakıldığını açıkladı.

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Suudi Arabistan'da tahliye operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerden biri olan Velid bin Talal, canlı yayında verdiği röportajda serbest kalması için anlaşma yapmak zorunda kaldığını itiraf etti.
 
Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan bin Talal'ın serbest bırakılması için Suudi hükümeti 6 milyar dolar talep ettiği iddia edilmişti.
 
Bloomberg TV'nin haberine göre, serbest kalmak için hükümet ile bir anlaşma yaptığını itiraf etti.
 
Ritz Carlon otelinde gözetim altında tutulan ve daha sonra serbest bırakılan Prens bin Talal'ın başta Twitter olmak üzere dünyanın birçok önde gelen şirketinde hissesi bulunuyor.
Forbes dergisine göre bin Talal'ın 18 milyar doları aşkın serveti bulunuyor.
 
Hakkında kara para aklama ve rüşvet verme iddiaları bulunan bin Talal, hükümetle anlaşmaya gitmemesi halinde savcıların resmi soruşturma açması bekleniyor.
(YeniŞafak)

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