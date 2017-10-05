Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Maduro, 5-6 Ekim'de Türkiye'de olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maduro, ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ilişkilerini ele alarak, bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının başkanlığında Ortak İşbirliği Komisyonu'nun ikinci toplantısı da düzenlenecek.