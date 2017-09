Venezuela Ankara Büyükelçisi: Venezuela darbecilerin karşısında olacak

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, ''Venezuela'daki Bolivarcı hükümet, Türkiye'deki anayasal hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyetini her zaman desteklemektedir. Türkiye'de anayasal düzene ve demokrasiye darbe vuran veya vurmak isteyecek her tür gücün karşısında olacağız.'' dedi.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, ülkesinin İstanbul başkonsolosluğunda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunduğunu ve o geceyi an be an yaşadığını anlatan Reyes, darbe girişimini ilk kınayan ülkenin Venezuela ve Maduro hükümeti olduğunu söyledi.

Reyes, Türkiye'nin anayasal düzenini bozmaya çalışan her türlü gücün karşısında olacaklarını belirterek, "Venezuela'daki Bolivarcı hükümet, Türkiye'deki anayasal hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni her zaman desteklemektedir. Türkiye'de anayasal düzene ve demokrasiye darbe vuran veya vurmak isteyecek her tür gücün karşısında olacağız.'' diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimin uluslararası bir operasyon olduğu görüşünü dile getiren Reyes, tüm darbe girişimlerinde olduğu gibi 15 Temmuz darbesinde de ABD'nin parmağının olduğunu ileri sürdü.

Reyes, ''Hangi ülke olursa olsun her darbede ABD'nin mutlak parmağı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bunu yerel destekçilerin eliyle yapıyorlar. Türkiye'de de bunu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) eliyle gerçekleştirdiler. Venezuela'da ya da Türkiye'de böyle vatan hainleri var.'' ifadelerini kullandı.

"Boyun eğmeyen liderleri 'diktatör' olarak lanse ediyorlar"

Büyükelçi Reyes, 2002 yılında Venezuela'da gerçekleşen darbe gecesini de anımsatarak, ''O gece Ankara'dayım ve 15 Temmuz darbe girişimini yaşadım. Bu darbe girişimi sırasında gördüğüm fotoğraflardan, videolardan ve halkın nasıl sokağa çıktığını görünce kendimi Caracas'ta sandım. Benim gördüğüm fotoğraflar, Venezuela'da halkın Chaves'i kurtarmak için sokağa çıktığı fotoğraflarla aynıydı.'' değerlendirmesini yaptı.

Dünyayı yönetmeye çalışan süper güçlerin, onlara boyun eğmeyen liderleri "diktatör" olarak lanse ettiğini ifade eden Reyes, bu güçlerin dünyanın değiştiğini kabullenemediklerini vurguladı.

Reyes, şöyle devam etti:

''Süper güç olarak dünyayı yönetmeye çalışanlar, dünyanın değiştiğini kabul etmek istemiyorlar. Dünyada artık güçlü devletlerin ve liderlerin ortaya çıkmasını kabullenemiyorlar ve sesleri çıkan, onurları olan liderleri maalesef kabullenemiyorlar. Bu liderlerin başlarını öne eğmeme huyundan da nefret ediyorlar, bunu kabullenemiyorlar. ''