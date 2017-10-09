Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Beni Trump meşhur etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump'ın sürekli kendisinden bahsetmesinden dolayı teşekkür mesajı yayınladı.

Venezuela devlet televizyonuna konuşan Maduro, "Trump beni dünyada meşhur etti. ABD liderinin sürekli benden bahsetmesi benim için bir onurdur. Bu doğru bir şey yapıyorum demektir" ifadelerine yer verdi.

Washington yönetimi geçtiğimiz günlerde Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımlar kararı almıştı. Trump ise Venezuela hükümetini "diktatörlük"le suçlamıştı.