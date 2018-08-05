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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun düzenlenen askeri törendeki konuşması sırasında patlama meydana geldi. Devlet televizyonu yayını keserken Maduro olay yerinden uzaklaştırıldı.

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Venezüella Hükümeti Bakanı, Başkan Maduro'nun konuşması sırasında tören alanına üzerinde patlayıcı bulunan drone ile saldırı düzenlenmek istendiğini açıkladı. Bakan, Maduro’nun herhangi bir yara almadığını ve güvenli bir yerde olduğu bilgisini de paylaştı.

Saldırı girişimi, Başkan Maduro Venezuela’nın Ulusal Muhafız Ordusunun başkent Caracas’taki 81. kuruluş töreninde konuşurken gerçekleştirildi.

Bakan Jorge Rodrıques 7 askerin yaralandığını açıkladı.

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