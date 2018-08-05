Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan bomba yüklü İHA ile düzenlenen saldırıda 7 asker yaralandı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği, saldırıda Maduro'nun yaralanmadığı bildirildi.