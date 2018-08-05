Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan bomba yüklü İHA ile düzenlenen saldırıda 7 asker yaralandı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği, saldırıda Maduro'nun yaralanmadığı bildirildi.
- AA
BBC'de yer alan habere göre, Maduro, başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü İHA'lar ile saldırı düzenlendi.
Yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını belirtti.
İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını açıkladı.
Devlet Başkanı Maduro'nun, televizyonlarda canlı yayımlanan konuşması sırasında sesin kesildiği ve etrafta insansız hava araçlarının görüldüğü bildirildi.
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