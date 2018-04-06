Venezuela, Panama ile ekonomik ilişkileri askıya aldı

Venezuela hükümeti, Panama'nın, Venezuela Devlet Başkanı Nicola Maduro ve Venezuelalı bazı kıdemli siyasileri para aklama suçuyla "yüksek risk" listesine almasının ardından, Panama ile bütün ekonomik ilişkileri 90 gün askıya aldığını açıkladı.

Yürütme Kurulu kararı, Panamalı 46 şirketin yanısıra aralarında Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela ve Yardımcısı Isabel de Saint Malo'nun da olduğu 22 kişiyi kapsıyor.

Panama'dan yanıt gecikmedi

Venezuela'nın ekonomik ilişkileri durdurmasının ardından Panama, Karakas Büyükelçisini geri çekti ve aynısını Venezuela'nın da yapmasını talep etti.

Panama Devlet Başkanı Varela, Maduro ve Venezuelalı siyasilerin yüksek risk listesine alınmasıyla ilgili, "Yapılan şey, Venezuela vatandaşları hakkında Avrupa Birliği, ABD ve Kanada'da hazırlanan listelere dayanarak yapılan bir uyarıydı. Panama, kendi finans kurumlarını uyardı. Çünkü biz bankalarla ilişkilerimiz olan sorumlu bir finans merkeziyiz." dedi.

Panama, Maduro ve Venezuelalı bazı kıdemli siyasileri, para aklama suçundan yüksek risk listesine almış, bankalardan ve diğer kurumlardan bu kişilerin yapacağı işlemlerdeki denetimin en üst düzeye çıkarılmasını talep etmişti.