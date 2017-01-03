Venezuela'da askeri helikopter Amazon ormanlarında kayıp
İçinde 13 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmaları devam ediyor
- AA
Venezuela'da 13 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Amazon ormanlarında kaybolduğu bildirildi.
Venezuela Haberleşme Bakanı Ernesto Villegas, Amazon yağmur ormanlarında kaybolan orduya ait Rus yapımı helikopteri arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Çalışmaların 8 askeri keşif uçağıyla sürdüğünü belirten Villegas, helikopterde bulunanlar hakkında bilgi vermedi.
Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, helikopterde bulunan 13 kişi arasında 5 sivil de yer alıyor.
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