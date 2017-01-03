Venezuela'da askeri helikopter Amazon ormanlarında kayıp

Alanının en hızlısı olacak Drone

Çin’in yükselen markalarından olan Xiaomi çok kısa bir sürede dünyanın en büyük firmalarından birisi haline geldi. Firmanın önümüzdeki hafta Amerika’da düzenlenecek olan fuarda yeni çok hızlı drone’unu tanıtacağı kesinleşti.