Venezuela'da bir karakolda çıkan isyanda 68 kişi öldü

Venezuela'nın Valencia kentinde bulunan bir polis karakolunun hücresinde isyan çıktı. Ateşe verilen karakolda, görgü tanıkları ve hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre, 68 kişi hayatını kaybetti.



Polis istasyonunun dışında içeriden gelecek bir haber bekleyen aileler göz yaşartıcı gaza maruz kalırken, polis uzun süre konuyla ilgili açıklama yapmadı.



Çok kalabalık olan Venezuela hapishanelerinin ağzına kadar silah ve uyuşturucuyla dolu olduğunu belirten Reuters ajansı, meydana gelen isyan hareketlerinin, çok sayıda kişinin ölümüne sebep olduğunu aktardı.