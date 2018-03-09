Venezuela'da muhaliflerden eylem çağrısı

Yerel basına göre, 20 muhalif partinin oluşturduğu Demokratik Birlik Masası (MUD), işçi sendikaları, öğrenci ve akademisyenler ile dini temsilcilerin yer aldığı muhalif kesimlerle "Özgür Venezuela Temiz Koalisyon" adlı platformda bir araya geldi.

Basına tanıtılan platform, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine ve 20 Mayıs'taki devlet başkanlığı seçimine karşı 12 ve 17 Mart tarihlerinde Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde eylem yapılacağını duyurdu.

Muhalif platform, sosyal medya hesabından, "Ülkemizin tekrar büyük bir ülke; halkıyla, demokrasisiyle, ilerleyişiyle, bugünü ve yarınıyla gelişen ve dünyanın takdir ettiği bir ulus olması için, Venezuela için ilerliyoruz." açıklamasını yaptı.

Muhalifler ayrıca devlet başkanlığı seçimini protesto etme ve uluslararası topluma seçimi tanımamasına yönelik baskı yapma amacıyla halka sokak eylemleri düzenleme çağrısında bulundu.

Venezuela'da geçen yıl Maduro yönetimine karşı düzenlenen gösterilerde 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekonomik krizle mücadele eden petrol zengini Venezuela'da halk, ilaç ve temel gıda ürünlerini temin edemiyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede hükümet, 2015'ten bu yana enflasyon oranını açıklamazken, Venezuela muhalefeti ülkede 2017'de enflasyonun yüzde 2 bin 600 olduğunu savunuyor.